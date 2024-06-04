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吉岡勝己作備前徳利
商品番号 Y19061907591
商品名

吉岡勝己作備前徳利
ブランド名 Ysmall
特別価格 税込 2,730 円
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商品詳細

完品です。サイズ　高さ約11.5センチです。多少の誤差はご容赦ください。宜しくお願い致します。
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