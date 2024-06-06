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コン・ユ MONSTER SEASON1
商品番号 Q75386267100
商品名

コン・ユ MONSTER SEASON1
ブランド名 Qswirl
特別価格 税込 4,700 円
在庫状況 あり

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商品詳細

◆コン・ユMONSTERSEASON1VOL.1～4の計4冊と購入特典クリアファイル2枚のセットですVOL.1の表紙右下に丸いスレのようなものは、初期不良かと思われます公式より購入後、数回見て暗所で保管していましたVOL.1表紙に若干のスレがありますその他は目立ったダメージはありません購入特典のクリアファイル2枚もついています中古本扱いになりますご理解のある方のご購入をお願いいたします平日発送値下げ不可#공유#コンユ#コン・ユ#GongYoo#乾パン先生とこんぺいとう#ある素敵な日#コーヒープリンス1号店#トガニ#新感染#トッケビ#ソボク#除福#まとめ買い歓迎
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