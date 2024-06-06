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VALIS「仮想旅団オーヴァチュア- COMPLETE ver. -」新品未開封
商品番号 Y18331446838
商品名

VALIS「仮想旅団オーヴァチュア- COMPLETE ver. -」新品未開封
ブランド名 Yswirl
特別価格 税込 20,879 円
在庫状況 あり

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商品詳細

※こちらの商品はプロフィールを必ずご一読の上、即決購入可能の商品です。【VALIS】1stEP「仮想旅団オーヴァチュア-COMPLETEver.-」新品未開封品となります。※おまけに【VALIS】トレーディングカードCIRCUS1通常カード7種セットもお付け致します。現在では販売されておらず入手困難となっております。大切に保管しておりますが素人保管です。初期キズが気になる等、神経質な方はご購入をお控え下さい。ご理解いただける方のみ宜しくお願い致します。ご不明な点などございましたらお気軽にコメント下さい。VALIS花譜神椿vtuber神椿レコード理芽春猿火ヰ世界情緒幸祜
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