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商品詳細
素材···木彫 高さ約18.6cm網走の大広民芸店さんで購入。一時期飾っていましたが、しまっている時間の方が長かった為、きれいな状態です。現在はなかなか手に入らないようです。よろしくお願いします。アイヌウィルタ北方民族
http://narcologia.ru/goods/recycling310614.html
http://narcologia.ru/goods/procurement107533.html
http://narcologia.ru/goods/ambassador269506.html
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