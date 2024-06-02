M3816●江戸明治和本等＞〈万宝大成〉女用文綾錦（西村末昭）往来物



満点の M3841○江戸明治和本等＞女用文綾錦（安永9年仙台板・2冊）往来 ... 満点の M3841○江戸明治和本等＞女用文綾錦（安永9年仙台板・2冊）往来 ...



M3813○江戸明治和本等＞女用紅葉の錦［女中重宝日要文章］（宝暦13年 ... M3813○江戸明治和本等＞女用紅葉の錦［女中重宝日要文章］（宝暦13年 ...



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●江戸明治和本●〈万宝大成〉女用文綾錦（西村末昭）【判型】大本1冊。縦260粍。【作者】西村末昭（恵十・収雷堂・一茎舎・恵十郎）書。【年代等】宝暦頃刊。［江戸］奥村喜兵衛（太保堂）板。【備考】分類「往来物」。袋綴じ展開収録（見開き図再掲）。『〈万宝大成〉女用文綾錦』は、宝暦12年刊『女用文立田川』の増補・改題本。『女用文立田川』の前半部に、「春のとくたる事、一夜を隔てこゝろ新玉り…」で始まる新年祝儀状から歳暮祝儀状までの短文の女文20通を増補したもので、末尾に「にし村恵十書（花押）」の署名がある。全て大字・稀に付訓の散らし書きで綴る。頭書には、「初春の文章」「久敷逢さるかたへ遣文章」「雪ふりに遣す文章」など一九通の例文を始め、「小笠原流折形」「五性名頭」「裁物口伝」「縫物乃しなん」等の記事を載せる。この前半部分は宝暦頃刊『女今川春錦』中にも合綴されている。なお後半部分（『女用文立田川』と同内容）は、「婚礼祝儀状」から「歳暮祝儀状」までの女文24通を、多く無訓の散らし書きで記す。例文は、帯祝い礼状、初対面での馳走の礼状、短冊に揮毫を頼む手紙、男子出産の祝儀状、重陽の節句祝儀状など親しい者との手紙が主である。頭書に「大和めぐり（やまと往来）」（『わかみどり』上巻とほぼ同内容）」「隅田川往来」の二つの往来と女子消息文（「春の文」～「移徙祝儀の礼状」の17通）を収録する。★原装・題簽付・状態概ね良好。稀書（全国に所蔵数カ所（国文学研究資料館DB））。◎この商品はメルカリ「和本倶楽部」と個人HP「往来物倶楽部」のみで販売しているものです。それ以外のショップは全て詐欺です。ご注意ください。