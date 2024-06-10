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txt sweet ラキドロ ライブ期間限定 ユニバ トレカ コンプ
商品番号 D33242929017
商品名

txt sweet ラキドロ ライブ期間限定 ユニバ トレカ コンプ
ブランド名 Dswirl
特別価格 税込 5,390 円
在庫状況 あり

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商品詳細

txtsweetライブ期間限定トレカコンプセットです。海外製品ですので、稀に初期傷・汚れ等見られる場合がございます。気にならない方のみご購入下さいm(*__)m硬貨ケース＋防水加工して発送致します。その他ご不明な点などございましたらコメントにてご連絡くださいm(*__)mTXT公式HYBEhybeラキドロランダムTXTHUENINGKAISOOBINYEONJUNBEOMGYUTAEHYUNweverseuniversal_musicSugarRushRideDevilbytheWindowsoul_concertソウルコン　ラッキードローラキドロtemptationsweet京セラ
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