新品 伊藤聡美 羽生結弦選手 コスチュームポストカードブックセット サイン入り

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商品詳細
伊藤聡美さん著羽生結弦選手コスチュームポストカードブック上下巻上巻は伊藤聡美さんの直筆サイン本です。＾＾（写真2枚目）新品未読の状態です。展覧会会場で購入したもののため、どちらもビニールシュリンクはもともとございません。初期スレやごく小さい傷等はご容赦ください。水濡れ防止、折れ防止の梱包で発送させていただきます。YuzuruHanyu’sCOSTUMESMadebySatomiItoPOSTCARDBOOK#SATOMIITO#YuzuruHanyu#羽生結弦YuzuruHanyusignaturesignedbook羽生結弦衣装
http://narcologia.ru/goods/interconnect744370.html
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