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BTS『BEHIND』JAPAN SPECIAL EDITION
商品番号 X29468449788
商品名

BTS『BEHIND』JAPAN SPECIAL EDITION
ブランド名 Xswirl
特別価格 税込 1,819 円
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商品詳細

☆新品　未開封　一次販売品☆DiconVol.2BTS『BEHIND』JAPANSPECIALEDITION光文社にて日本語版1次販売で購入。届いた段ボールで発送させていただきます。【DiconJAPANSPECIALEDITION内容】◇カバー、写真集本体、特典含めてすべて韓国語表記ではなく日本語表記に変更◇オリジナルスリーブに変更し、写真はDiconJAPANSPECIALEDITION用に再編集◇紙質を高級仕様に変更しハイクオリティな仕上がりを実現◇LAで撮り下ろされたプレミアム写真、『DNA』のジャケット\u0026MV撮影のオフショット、BillboardMusicAwardsやAmericanMusicAwards出演に完全密着、そして今回初公開となるラスベガスで撮影されたプライベート感満載の“サマーバケーション”…など7人の魅力をすべて収めた500点近い写真を収録◇不遇の練習生時代から苦難やバッシングを乗り越えたデビュー、そしてJUNGKOOKが号泣した“運命の場面”・・・10000字以上にわたって7人が初めて語る感動のインタビュー◇40ページ増、150点以上の未公開写真を追加#BTS#BEHIND#JAPANSPECIALEDITION
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