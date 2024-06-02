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SEVENTEEN 上映会 会場限定 チェキ トレカ ウジ コンプ
商品番号 J42504016055
商品名

SEVENTEEN 上映会 会場限定 チェキ トレカ ウジ コンプ
ブランド名 Jswirl
特別価格 税込 4,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます！ファン卒業の為、K-POPグッズを順次出品中です！特に目立つ傷等ございません。質問等あればコメントからお待ちしております。※注意書き※即購入⭕️追跡や補償がない配送方法でのトラブルは負えませんので、心配な方は＋料金で承ります。CDはOPP袋＋プチプチトレカはケース＋硬質ケース＋OPP袋での配送が基本です。在庫がない場合変動あり。
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