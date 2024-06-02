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PS4 FF VII REMAKE Pack(HDD:500GB)
商品番号 R94104495253
商品名

PS4 FF VII REMAKE Pack(HDD:500GB)
ブランド名 プレイステーション4
特別価格 税込 11,759 円
在庫状況 あり

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商品詳細

PlayStation4FINALFANTASYVIIREMAKEPackになります。PS4でプレイすることがなくなったの為、今回出品いたします。商品の内容品に欠品はありません。詳細は下記、写真をご確認ください。【内容品：欠品無し　型番：CUHJ-10035】①ワイヤレスコントローラー(DUALSHOCK4)ジェット・ブラック　出品まで問題なく使用できています。　ボタンと十字キーに保護シールが貼り付けてあります。②PlayStation4本体　出品まで問題なく使用できています。　初期化処理済の状態になります。③PS4用ソフトウェア『FINALFANTASYVIIREMAKE』　特に傷等は見受けられないと思います。④モノラルヘッドセット　購入後、未使用で収納箱に保管していました。⑤電源コード　出品まで問題なく使用できています。⑥HDMIケーブル　購入後、未使用で収納箱に保管していました。⑦USBケーブル　出品まで問題なく使用できています。⑧印刷物一式(セーフティーガイド)　一読して収納箱に保管していました。⑨収納箱　スリーブの四隅、表面等にスレ、傷等が見受けられます。　また購入時の店舗印有り。　2020/4/10購入のため、保証期間は過ぎています。あくまでも中古品の為、神経質な方は御遠慮下さい。発送は、収納箱に梱包保護シートで梱包し、段ボールに収納した状態で発送致します。#ソニー・インタラクティブエンタテインメント#ゲーム#本体#PlayStation4#PS4#FF7R
http://narcologia.ru/goods/smear291404.html
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http://narcologia.ru/goods/ordering558179.html

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