PS4 FF VII REMAKE Pack(HDD:500GB)

PlayStation4FINALFANTASYVIIREMAKEPackになります。PS4でプレイすることがなくなったの為、今回出品いたします。商品の内容品に欠品はありません。詳細は下記、写真をご確認ください。【内容品：欠品無し 型番：CUHJ-10035】①ワイヤレスコントローラー(DUALSHOCK4)ジェット・ブラック 出品まで問題なく使用できています。 ボタンと十字キーに保護シールが貼り付けてあります。②PlayStation4本体 出品まで問題なく使用できています。 初期化処理済の状態になります。③PS4用ソフトウェア『FINALFANTASYVIIREMAKE』 特に傷等は見受けられないと思います。④モノラルヘッドセット 購入後、未使用で収納箱に保管していました。⑤電源コード 出品まで問題なく使用できています。⑥HDMIケーブル 購入後、未使用で収納箱に保管していました。⑦USBケーブル 出品まで問題なく使用できています。⑧印刷物一式(セーフティーガイド) 一読して収納箱に保管していました。⑨収納箱 スリーブの四隅、表面等にスレ、傷等が見受けられます。 また購入時の店舗印有り。 2020/4/10購入のため、保証期間は過ぎています。あくまでも中古品の為、神経質な方は御遠慮下さい。発送は、収納箱に梱包保護シートで梱包し、段ボールに収納した状態で発送致します。#ソニー・インタラクティブエンタテインメント#ゲーム#本体#PlayStation4#PS4#FF7R



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