刀剣乱舞 絢爛図録 /記念祝画 / その他 計7冊

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数ある品の中からご覧頂きありがとうございます。刀剣乱舞絢爛図録、二、三刀剣乱舞一周年記念祝画、二周年記念祝画映画刀剣乱舞 パンフレットspoon.2Divol.29計7冊、纏めてお譲り致します。【詳細】・刀剣乱舞絢爛図録定価3000円＋税・刀剣乱舞絢爛図録二定価2500円＋税・刀剣乱舞絢爛図録三定価3000円＋税・刀剣乱舞一周年記念祝画定価1500円＋税・刀剣乱舞二周年記念祝画定価2000円＋税・映画刀剣乱舞 パンフレット定価926円＋税・spoon.2Divol.29定価1157円＋税合計約14000円。全て新品で購入し、日の当たらない部屋で保存していました。絢爛図録、祝画二冊は傷や汚れ等はなく、大切にしておりましたのでとても綺麗な状態です。(とはいえ、一度人の手に渡った中古品という事をご了承下さいませ)パンフレットは多少の擦り傷、へこみ等がございます。雑誌(spoon.2Divol.29)は付録のポスターあり、表紙等擦り傷はありますが、比較的良い状態です。即購入OKです。送料も掛かります為、申し訳ございませんがバラ売り、お値下げはどちらもご遠慮下さい。大切にして頂ける方にお譲りできたらと考えております。どうぞよろしくお願い致します。#刀剣乱舞#活劇刀剣乱舞#三日月宗近#初期刀#絢爛図録