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杉江木仙　急須　1客　お盆休み限定
商品番号 V88053149584
商品名

杉江木仙　急須　1客　お盆休み限定
ブランド名 Vsmall
特別価格 税込 3,692 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧になってありがとうございます。サイズ　　　高さ10.0cm　　口径6.0cm-------------------------------------------------------------------箱や段ボール緩衝材などは再利用（リサイクル）品を使用しています、ご覧いただきありがとうございます。中古品・古美術品としての出品でございます。画像をご確認の上、ご理解の上お求めくださいますようお願いいたします。他にも、古美術品骨董品茶道具煎茶道具民芸品書道具掛軸など多数出品しておりますのでご覧いただければ幸いです。
http://narcologia.ru/goods/browse922591.html
http://narcologia.ru/goods/competitive830581.html
http://narcologia.ru/goods/response723642.html

杉江木仙　急須　1客　お盆休み限定
杉江木仙 急須 1客 お盆休み限定 | ncrouchphotography.com

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