杉江木仙　急須　1客　お盆休み限定

ご覧になってありがとうございます。サイズ 高さ10.0cm 口径6.0cm-------------------------------------------------------------------箱や段ボール緩衝材などは再利用（リサイクル）品を使用しています、ご覧いただきありがとうございます。中古品・古美術品としての出品でございます。画像をご確認の上、ご理解の上お求めくださいますようお願いいたします。他にも、古美術品骨董品茶道具煎茶道具民芸品書道具掛軸など多数出品しておりますのでご覧いただければ幸いです。



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