メガドライブ、メガCD、ゲームソフトセット

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■メガドライブ本体 (箱、説明書なし) ①コントロールパッド3ボタン式×1 ②アダプタ(セガ純正) ③AVケーブル(黄、白)■メガCD本体(箱、説明書あり) ①アダプタ(任天堂アダプタ純正)■メガドライブソフト14本 ①ソニック\u0026ナックルズ(箱、説明書なし)※1 ②ソニックザヘッジホッグ3(説明書なし) ③幽遊白書魔強統一戦 ④ドッジ弾平 ⑤ゴーストバスターズ ⑥ファイティングマスターズ ⑦ソニックザヘッジホッグ2 ⑧幽遊白書外伝 ⑨フェリオス ⑩F1ヒーローMD ⑪大魔界村 ⑫クルードバスター ⑬おそ松くんはちゃめちゃ劇場 ⑭モンスターレア■メガCDソフト1本 ①らんま1/2〜白蘭愛歌〜■その他付属品 ①セガタップ(箱破れ) ②コントロールパッド6ボタン式×1 ③ファイティングスティック×1※2 (メガドライブ、スーパーファミコン両用)貴重な物も多数入ってます。中古品にはなりますが、動作確認済みです。ご購入検討お願いします。その他不明な点があればわかる範囲で答えます。SEGAレトロ16bitROMカセットスーパーファミコンPCエンジンレアゲームセンターCX有野の挑戦 希少品