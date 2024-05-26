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メガドライブ、メガCD、ゲームソフトセット
商品番号 I83601469539
商品名

メガドライブ、メガCD、ゲームソフトセット
ブランド名 セガ
特別価格 税込 37,240 円
在庫状況 あり

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商品詳細

■メガドライブ本体　(箱、説明書なし)　①コントロールパッド3ボタン式×1　②アダプタ(セガ純正)　③AVケーブル(黄、白)■メガCD本体(箱、説明書あり)　①アダプタ(任天堂アダプタ純正)■メガドライブソフト14本　①ソニック\u0026ナックルズ(箱、説明書なし)※1　②ソニックザヘッジホッグ3(説明書なし)　③幽遊白書魔強統一戦　④ドッジ弾平　⑤ゴーストバスターズ　⑥ファイティングマスターズ　⑦ソニックザヘッジホッグ2　⑧幽遊白書外伝　⑨フェリオス　⑩F1ヒーローMD　⑪大魔界村　⑫クルードバスター　⑬おそ松くんはちゃめちゃ劇場　⑭モンスターレア■メガCDソフト1本　①らんま1/2〜白蘭愛歌〜■その他付属品　①セガタップ(箱破れ)　②コントロールパッド6ボタン式×1　③ファイティングスティック×1※2　　(メガドライブ、スーパーファミコン両用)貴重な物も多数入ってます。中古品にはなりますが、動作確認済みです。ご購入検討お願いします。その他不明な点があればわかる範囲で答えます。SEGAレトロ16bitROMカセットスーパーファミコンPCエンジンレアゲームセンターCX有野の挑戦　希少品
http://narcologia.ru/goods/waveform839317.html
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate65148.html
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