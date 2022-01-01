マクロスフロンティア 初回生産特典 BOX まとめ BluRay 見本品

●未使用マクロスフロンティア5初回生産特典江端里紗描き下ろしBOX見本品5巻収納BluRayブルーレイ●未使用マクロスフロンティア9初回生産特典天神英貴描き下ろしBOX見本品4巻収納BluRayブルーレイ●マクロスフロンティアBluRay見本品1.4.7.8巻1巻のみ開封4.7.8未開封●未開封マクロスフロンティア見本品ギャラクシーツアーFINALinブドーカンおまけ特典カレンダー全て見本品になります。(¨̮)内容はセル版と変わらないと思います。BOX、未使用未開封品でしたが、撮影確認の為開封し、梱包し直しました。発送の際はBOXの中箱を取りまとめて発送させて頂きますm(*__)m(写真12)自宅保管品の為ご理解頂ける方宜しくお願い致しますm(__)m



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