クレイジーケンバンド ツアータオル レア

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商品詳細
かなり前のツアーグッズだそうです。未開封の大きなタオルです。メンバーの顔のデザイン。
http://narcologia.ru/goods/composite394754.html
http://narcologia.ru/goods/message217627.html
http://narcologia.ru/goods/cotton931461.html
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