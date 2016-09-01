【美品】ツキウタ。 THE ANIMATION　第7巻

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【商品状態】・DVD→1度再生・CD→PCに取り込んだのみ・特典→抜き取りなし未使用に近く、ブロマイド等の特典もサンプル画像の通り全て揃っております。キズ、汚れもなく点検済です。再生に問題ありません。防水のための袋に入れて、プチプチ封筒に入れて発送致します。即購入OKです！ご検討よろしくお願い致します！【商品説明】音楽と声で彩る月々の物語------・・・2016年7月よりTV放送開始の『ツキウタ。THEANIMATION』がついにパッケージ化！ アニメイト独占販売にてお届けいたします。第７巻には13話を収録。特典映像としてアニメ放映前にTV放送された『放送直前スペシャル番組（仮）』と、振付動画を収録！■仕様BD＋CD＋三方背BOX■収録話数第13話「ツキノウタ。」■特典映像ノンテロップＥＤ、ノンテロップOP（GRAVITIC-LOVE、LOLV-LotsofLove-）、ＣＭ映像、アニメイトＣＭ動画、FullMoonFestival オープニング映像、振付動画、『ツキウタ。THEANIMATION放送直前特番～はじめてのツキウタ。TV出張版～』#ツキウタ。 #ツキウタ#ツキプロ #アニメ #声優#SixGravity#Procellarum#グラビ #プロセラ#師走駆 #梶裕貴 #睦月始 #鳥海浩輔 #如月恋 #増田俊樹 #弥生春 #前野智昭 #卯月新 #細谷佳正 #皐月葵 #KENN#水無月涙 #蒼井翔太 #文月海 #羽多野渉 #葉月陽 #柿原徹也 #長月夜 #近藤隆 #神無月郁 #小野賢章 #霜月隼 #木村良平 #月城奏 #山中真尋 #黒月大 #間宮康弘