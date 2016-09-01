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【美品】ツキウタ。 THE ANIMATION　第7巻
商品番号 Y62316268931
商品名

【美品】ツキウタ。 THE ANIMATION　第7巻
ブランド名 Yspare
特別価格 税込 1,440 円
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商品詳細

【商品状態】・DVD→1度再生・CD→PCに取り込んだのみ・特典→抜き取りなし未使用に近く、ブロマイド等の特典もサンプル画像の通り全て揃っております。キズ、汚れもなく点検済です。再生に問題ありません。防水のための袋に入れて、プチプチ封筒に入れて発送致します。即購入OKです！ご検討よろしくお願い致します！【商品説明】音楽と声で彩る月々の物語------・・・2016年7月よりTV放送開始の『ツキウタ。THEANIMATION』がついにパッケージ化！　アニメイト独占販売にてお届けいたします。第７巻には13話を収録。特典映像としてアニメ放映前にTV放送された『放送直前スペシャル番組（仮）』と、振付動画を収録！■仕様BD＋CD＋三方背BOX■収録話数第13話「ツキノウタ。」■特典映像ノンテロップＥＤ、ノンテロップOP（GRAVITIC-LOVE、LOLV-LotsofLove-）、ＣＭ映像、アニメイトＣＭ動画、FullMoonFestival　オープニング映像、振付動画、『ツキウタ。THEANIMATION放送直前特番～はじめてのツキウタ。TV出張版～』#ツキウタ。　#ツキウタ#ツキプロ　#アニメ　#声優#SixGravity#Procellarum#グラビ　#プロセラ#師走駆　#梶裕貴　#睦月始　#鳥海浩輔　#如月恋　#増田俊樹　#弥生春　#前野智昭　#卯月新　#細谷佳正　#皐月葵　#KENN#水無月涙　#蒼井翔太　#文月海　#羽多野渉　#葉月陽　#柿原徹也　#長月夜　#近藤隆　#神無月郁　#小野賢章　#霜月隼　#木村良平　#月城奏　#山中真尋　#黒月大　#間宮康弘
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