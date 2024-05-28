【定本 鹿児島寿蔵】人間国宝 紙塑人形 豪華大版画集 貴重

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商品詳細
定価58000円図版オールカラー267ページ天地、小口と縁にヤケシミ。その他は概ね良好です。図録を開くと美しい人形たち、ユーモラスな人形たちが、、堪能してください。
http://narcologia.ru/goods/appendectomy786453.html
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