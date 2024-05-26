トップサン　カメックス

トップサンポケモンカードカメール →全体的に状態良いカメックス →写真6,7枚目は上からフラッシュ撮影しました。●留意事項・20年以上前の商品ですので、経年劣化等ご了承下さい。・他出品物とのセット割可能です、組み合わせ変更等可能です・もう少しここの状態が見たい等要望ありましたら写真を追加しますのでおっしゃってください※その他、出品中のレトロなカード類はたくやかあどどど で検索！#たくやかあどどどポケットモンスタートップサンカード



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