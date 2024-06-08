月影の鎖　絢爛絵巻　ビジュアルファンブック

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閲覧ありがとうございます。こちら、イベントで販売された月影の鎖公式ビジュアルファンブックになります。巻末に書き下ろしショートストーリーも収録。[商品状態]未使用、未読。【即購入可能】※必ずプロフを一読願います