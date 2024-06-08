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PS5 本体 ディスクドライブ ホライゾン同封版
商品番号 N21164454568
商品名

PS5 本体 ディスクドライブ ホライゾン同封版
ブランド名 Nspare
特別価格 税込 21,622 円
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商品詳細

SONYPlayStation5プレイステーション5ディスクドライブホライゾン同封版モデル　CFI-1200A(6枚目)購入日2022年9月24日(購入時の領収書あり)ヨドバシカメラにて丁度1年ほど前に購入しましたが、なかなかプレイする時間を確保する事が出来ず、ほとんど触っていないので今回出品致します。初期化\u0026動作確認済み本体、箱、付属品等、全て揃っています。ケーブル（電源、HDMI、コントローラー充電)コントローラーも正常に作動します。トラブル防止のため、購入後のキャンセル、返品等はお断りさせて頂きます。ご理解の程、よろしくお願いいたします。即購入◎#ゲーム#本体#PlayStation5#PlayStation_5#PS5
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