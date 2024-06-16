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KAWS　WHAT PARTY BLACK 箱付き　メディコムトイ
商品番号 C13902056742
商品名

KAWS　WHAT PARTY BLACK 箱付き　メディコムトイ
ブランド名 Cspare
特別価格 税込 15,989 円
在庫状況 あり

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商品詳細

自宅で、インテリアとして、飾っていた商品です。KAWSの展覧会で購入。箱の隅、傷あり値引きは検討しておりません。#KAWS#companion#ブラック#アートトイ
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