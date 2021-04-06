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新品裁断済　RESTORATIVE DESIGN\u0026PRACTICAL〜
商品番号 C84997187257
商品名

新品裁断済　RESTORATIVE DESIGN\u0026PRACTICAL〜
ブランド名 Cspare
特別価格 税込 13,725 円
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商品詳細

購入前にコメント下さい。値下げ不可RESTORATIVEDESIGN\u0026PRACTICALOCCLUSION補綴設計＆設計集本多正明著2022年03月25日A4判336頁33,000円(税込)医歯薬出版本多先生の名著になります。新品購入。裁断済み。#歯科#本
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