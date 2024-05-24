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新人歯科衛生士・デンタルスタッフ院内マニュアル 院長必携『ポケットマニュアル』…
商品番号 E15192980293
商品名

新人歯科衛生士・デンタルスタッフ院内マニュアル 院長必携『ポケットマニュアル』…
ブランド名 Espare
特別価格 税込 1,554 円
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商品詳細

「新人歯科衛生士・デンタルスタッフ院内マニュアル院長必携『ポケットマニュアル』院内版」江澤庸博購入時￥5280#江澤庸博#江澤_庸博#本#自然／医療・薬学・健康#歯科#歯科衛生士#歯科事務#参考書#歯科クリニック#医療事務#歯科助手#デンタルスタッフ#ポケットマニュアル勉強する前に退職しましたので、未使用品です。表紙、裏表紙の傷は初期傷です。本屋さんで残りの1冊を購入しましたので、若干の折り目がついてます。捨てるのが勿体無いので出品いたします。
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