知研ボックスQ9、Q10、Q11です。

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商品詳細
一人の子供が使用しました。全て揃っています。記名なしです。指導書あります。参考までに内容です。Q91.スラローム2.ドミノ遊び3.お話の順序4.動物のかくれんぼう5.いろはすごろく6.動物の王国7.命令ごっこQ101.正方形を動かそう2.教えてあげよう3.数のロードレース4.お話の理解5.知研クロス6.斜線の図形Q111.連想あそび2.数かくし3.どんな花火かな4.青と赤5.次の数はいくつかな6.合わせていくつ
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