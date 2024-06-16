志賀理江子写真集 『螺旋海岸 album』

今では絶版になってしまった志賀理江子さんの写真集になります。発売当時に代官山蔦屋書店で購入しました。とても気に入っており多大な影響を受けた作品ですが、引越し資金が必要になったため出品します。持ち運びをしていたのでハードカバーという性質上、四隅など表紙の一部に傷があります。開く際は細心の注意を払っていたので中身は綺麗な状態を保っています。詳細は写真を確認いただき、あくまで古本であることをご理解のうえご購入ください。判型:257×364mm出版:赤々舎発行年:2013



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Lilly（Signed） - 志賀 理江子 / Lieko Shiga



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Lilly - 志賀 理江子 / Lieko Shiga