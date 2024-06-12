【即日発送】PS4 プレステ4 本体 薄型 slim PlayStation4

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こちらはSONYPlayStation4になります。型番PlayStation4slimCUH-2000A500GB専用コード付き完動品【人気の薄型PS4】◾︎従来型と比べ小型になり、省電力化、静音化された薄型モデルになります。・動作確認済み・専用コード付属ですぐに使えます。【商品状態】◾︎本体、コントローラーに多少の小傷がありますが動作に問題ありません。・コントローラーは動作良好でFPSでもしっかりと動きます。・データはフル初期化済みです。・分解歴等はありません(封印シール付き)◾︎出品時に清掃済みです。・アルコール除菌シートで隅々まで綺麗にしていますので、届いてすぐに使って頂けます‼️【内容物】・外箱・本体・純正コントローラー・電源ケーブル・HDMIケーブル・USBケーブル・取り扱い説明書◾︎専用コード類を全て付属しておりますので、ソフトを買えばすぐに遊べる状態になっています。【発送について】▶︎支払い後24時間以内にメルカリ便で発送させて頂きます。・送料無料で追跡番号もあります。・安心の匿名配送です。▶︎基本的に早い者勝ちですので交渉中でも購入手続きされた方を優先します。コメント無しで購入OKです‼️#PS4#PlayStation4#プレイステーション#本体#ゲーム機#DUALSHOCK4#コントローラー#PSVR#Switch#PS4PRO#プレステ4#PS4#PS5