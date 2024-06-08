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ゲオ限定 英雄伝説 空の軌跡 Evolution 三昧
商品番号 G82596964439
商品名

ゲオ限定 英雄伝説 空の軌跡 Evolution 三昧
ブランド名 プレイステーションヴィータ
特別価格 税込 7,999 円
在庫状況 あり

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商品詳細

英雄伝説空の軌跡Evolution三昧PSVITAソフト・空の軌跡FCEvolution・空の軌跡SCEvolution・空の軌跡the3rdEvolution上記の3本が特装ボックスに収納されたゲオ限定セットです。FCのみ短時間遊びました。SCとthe3rdは未開封です。ほぼ触れずに暗所に置いていたため美品ですが、あくまで素人の長期保管品です。中古品にご理解の上でご購入をお願いいたします。ゆうパケットプラスで発送予定。即購入OKです。お値段交渉はご遠慮ください。
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