【美品】コブクロ　KOBUKURO　DVD　CD　8点セット　まとめ売り

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます♪お取引前に必ずプロフィールをご一読くださいませ(⁎ᴗ͈⩊ᴗ͈⁎)✼••┈┈┈┈••✼••┈┈┈┈••✼✨即購入大歓迎◎✨フォロー割引、おまとめ割引ございます❗(プロフに詳細あり♪)お気軽にコメント下さい♪→#ToyBoxのお買い得商品一覧✨自宅保管・エコ包装での発送にご理解の上、ご購入お願い致します。✨商品の状態は実物写真を《必ず》ご確認くださいませ。✨不明点はご購入前にご確認をお願い致します。お気軽にコメントくださいませ(⁎ᴗ͈⩊ᴗ͈⁎)✼••┈┈┈┈••✼••┈┈┈┈••✼【商品説明】◉KOBUKUROLIVETOUR'06\\\"WayBacktoTomorrow\\\"FINAL〈2枚組〉定価:￥5238◉KOBUKUROFANFESTA2008～10YEARSSPECIAL!!!!〈2枚組〉定価:￥4571◉KOBUKUROLIVETOUR'09\\\"CALLING\\\"FINAL〈2枚組〉定価:￥5238◉KOBUKUROAD〈2枚組〉定価:￥4378◉KOBUKUROAD２〈2枚組〉定価:￥4378◉KOBUKUROAD３〈2枚組〉定価:￥4378◉KOBUKURO20THTHANKS！CD◉コブクロ FAN’SMADEBEST〈CD2枚＋DVD1枚＋コブクロノート＋オリジナルキーホルダー〉それぞれ2～3回使用。多少、小傷のあるものもございますが、再生に問題はございません◎ 比較的、美品です✨(自宅のプレーヤーでは問題なく再生できましたが、全ての機器で正常に動作する保証はございません。)中の冊子類も未使用に近く、美品です◎状態は良い方だと思いますが、神経質な方・完璧を求められる方はご遠慮ください。中古品・自宅保管にご理解の上、宜しくお願い致します。まとめ買い歓迎コブクロKOBUKUROLIVEDVDCD
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