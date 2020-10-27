任天堂Switch 本体 NINTENDO SWITCH HAD-S-KA

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付属品完備【セット内容】・NintendoSwitch本体(初期化済み)・NintendoSwitchドッグ・Joy-Con・Joy-Conグリップ・Joy-Conストラップ・NintendoSwitchACアダプター・ハイスピードHDMIケーブル【おまけセット】•ELECOMの有線コード•非純正のプロコントローラー(スプラトゥーンなどのジャイロ対戦にも特に違和感なくプレイ出来ます)【ワイドケアについて】これに関してはサービスの一環となり強制ではないです。現在ワイドケアforNintendoSwitch(公式の修理サービス)に年額に加入しているので、来年の7月までは故障しても公式の方で無償で修理依頼申し込めます。そのプランの加入先をメールアドレス変更という形で購入者さんに変えることも出来ます(そもそもこのサービス自体新規加入できない為自動引き落としなどの心配もありません)。約一年修理保証が付くサービスだと思っていただけると分かりやすいと思います。【商品説明】2020/10/27購入の新型モデル。中古品ですが、ワイドケア(公式の修理サービス)にはいっていたため修理したばかりで品質には問題は無いと思います。注意点としては画面に少し傷があるのと(上記写真記載)外箱が無いことですがそこはご理解頂ければ幸いです。#任天堂#Nintendo