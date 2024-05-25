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商品詳細
ご覧頂きまして有難うございます。祖母より譲り頂いた本です。長年自宅で保管していたもので経年劣化による、ヤケ等あります。書き込みもあります。画像にてご判断下さい。ご理解いただいた上でご購入下さい。状態を気になされる方はお控え下さい。(^_-)●ニュージャックアンドベティ自習書③NEWJACKANDBETTYENGLISHSTEPBYSTEP3rdSTEP誠和書院昭和28年1月10日発行初版〜発送方法〜貴重な本ですので丁寧に防水袋に入れて包装紙で厳重に梱包、ネコポス便にて発送致します。(^^)ご不明点があればコメントお願いいたします。#古本#古書#英語#English#アンティーク#レトロ#レア#激レア#昭和#本#BOOK
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http://narcologia.ru/goods/Addict313718.html
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ニュージャックアンドベティ自習書③ 誠和書院 昭和28年発行初版 ...
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ニュージャックアンドベティ自習書③ 誠和書院 昭和28年発行初版 - 洋書
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