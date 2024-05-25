JCA 税務のポイント　Vol.84

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商品詳細
VoL842022年3月亭今、改めて中小企業の社長に伝えたい生命保険のポイント◆4割損金で社長の生前退職金を準備する本当の意味◆実際の生命保険の例7パターン◆保障コストとは、どのように考えるのか？◆コロナ融資を受けた中小企業が必ず検討すべき生命保険◆お金が貯まる生命保険の本当の意味◆税制改正後もまだまだできる！個人への名義変更税理士 見田村元宣
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