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Ravijour 　ラヴィジュール　カタログ　Vol.3
商品番号 H15650870528
商品名

Ravijour 　ラヴィジュール　カタログ　Vol.3
ブランド名 Hspare
特別価格 税込 2,000 円
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商品詳細

Ravijourの下着のカタログです。Vol.32006AUTUMNEDITION！表紙　上原歩　　　切り抜き破れはございません。古いものなので茶色くなってるところがあります。臭い経年劣化など気にされない神経質ではない方のご購入でお願い致します。折れ防止のためダンボールなどで補強させていただきます。おまとめの場合ご購入前にコメントお願い致します。配送方法が変更になる場合があります。何か気になることがございましたらお気軽にコメントください。他にも浜崎あゆみさんなどの雑誌も出品中です。
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