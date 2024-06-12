大河ドラマ 太平記 完全版 第壱集＆弐集 DVD-BOX NHKスクエア限定商品 ...

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NHK大河ドラマ 太平記 完全版 第弐集 [DVD]



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●レンタル落ちではありません●「NHK大河ドラマ太平記完全版第壱集〈7枚組〉【NHKスクエア限定商品】」真田広之/沢口靖子/池端俊策定価:￥46,200（税込み）「NHK大河ドラマ太平記完全版第弐集〈6枚組〉【NHKスクエア限定商品】」真田広之/沢口靖子/池端俊策定価:￥39,600（税込み）足利尊氏の波乱万丈な人生を描いたNHK大河ドラマ『太平記』が完全版としてDVDに登場！真田広之、武田鉄矢、陣内孝則ほか出演。第1回から最終第49回までを収録。他多数DVD、CD出品中です！↓こちらをタップすると商品に飛びます#kokoronnDVDCD★【国内正規品】●付属品案内：ディスクケース・DVDディスク13枚・リーフレット２冊●【商品状態】「目立った傷や汚れなし」にしていますが、あくまでも「中古品」です。ご視聴に問題無い程度の、細かい傷等の見落としはあるかもしれません。「中古品」と、ご理解いただき、ご購入をお願い致します。●動作確認済みです。●【配送】発送まで1～2日程いただいております。発送の際にはプチプチにて商品を梱包し発送します。★万が一、不備があった場合には、返品、返金にも誠実に対応致します。●チラシや帯、特典物等、当ショップの商品説明欄に記載の無い場合は付属いたしませんので、予めご了承ください。