負債論 貨幣と暴力の5000年

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商品詳細
新品で購入した本です。\"負債\"というテーマと本の厚みに心を惹かれて買いましたが、最後まで読みきれずに本棚に収納していました。#デヴィッド・グレーバー#酒井隆史#酒井_隆史#高祖岩三郎#高祖_岩三郎#本#社会／社会・福祉
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