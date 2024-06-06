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商品詳細
こちら画像に載っている付属品が全ての物になります。箱に多少傷あり。本体、箱、取説のみ。動作確認、初期化済み。タッチペン充電器ありません。外観は両面擦り傷あります。画面はフィルムをはっていたので綺麗な方だと思います。傷等は画像よりご確認ください。新品同等をお求めの方、細かいことが気になる方、神経質な方はご遠慮下さい。#任天堂#Nintendo#3DSLL
http://narcologia.ru/goods/housekeeper64309.html
http://narcologia.ru/goods/stair140800.html
http://narcologia.ru/goods/reinforcement497199.html
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ニンテンドー3DS LL ミントXホワイト【メーカー生産終了】
ニュースリリース : 2013年3月12日
ニンテンドー3DS LL ミント×ホワイト【買取価格】
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ニュースリリース : 2013年3月12日
ニンテンドー3DS LL ミント×ホワイト
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