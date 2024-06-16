ps4太鼓の達人　タタコン\u0026カセット

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商品詳細
2年前に中古で13000円で購入致しました。最近ps4本体が壊れたので出品します。一応ps4が壊れる前はしっかり動作していました。改造はしていません。あと箱が破れてます。中古品のため返品返金保証はしていません。ご了承ください。
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