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ps4太鼓の達人　タタコン\u0026カセット
商品番号 S25017178469
商品名

ps4太鼓の達人　タタコン\u0026カセット
ブランド名 Ssmall
特別価格 税込 2,730 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2年前に中古で13000円で購入致しました。最近ps4本体が壊れたので出品します。一応ps4が壊れる前はしっかり動作していました。改造はしていません。あと箱が破れてます。中古品のため返品返金保証はしていません。ご了承ください。
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