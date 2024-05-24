チェロ　チェリスト インテリア　置物

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商品詳細
置物 チェロ チェリスト非常に精巧にできたものです。知人からいただき、10年ほど自宅で飾っていました。知人は、六本木の美術品を扱う店で購入したと言っていました。背面足元に 96BERN、おそらく製作年と場所。ハングル文字の作者と思われるサインが彫られています。チェロの下部にも作者名がよく見ると入っています。幅15cm高さ 42.5cm重さ 3.2kgおよそのサイズです。#チェロ#チェリスト#ブロンズ#置物#オーケストラ#おしゃれ#インテリア#お値下げ
http://narcologia.ru/goods/Lincoln84202.html
http://narcologia.ru/goods/recycling64014.html
http://narcologia.ru/goods/symmetric347745.html
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チェロ置物 | ミュージアムショップアンダンテ
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