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チェロ　チェリスト インテリア　置物
商品番号 H22886479787
商品名

チェロ　チェリスト インテリア　置物
ブランド名 Hsmall
特別価格 税込 2,535 円
在庫状況 あり

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商品詳細

置物　チェロ　チェリスト非常に精巧にできたものです。知人からいただき、10年ほど自宅で飾っていました。知人は、六本木の美術品を扱う店で購入したと言っていました。背面足元に　96BERN、おそらく製作年と場所。ハングル文字の作者と思われるサインが彫られています。チェロの下部にも作者名がよく見ると入っています。幅15cm高さ　42.5cm重さ　3.2kgおよそのサイズです。#チェロ#チェリスト#ブロンズ#置物#オーケストラ#おしゃれ#インテリア#お値下げ
http://narcologia.ru/goods/Lincoln84202.html
http://narcologia.ru/goods/recycling64014.html
http://narcologia.ru/goods/symmetric347745.html
チェロ　チェリスト インテリア　置物
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