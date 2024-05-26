【通常FRAM版】ファイアーエムブレム 封印の剣 ゲームボーイアドバンス

【商品】ゲームボーイアドバンスゲームソフトFIREEMBLEMファイアーエムブレム封印の剣フラッシュメモリ版【状態等】中古ソフト初期動作確認済み※純正GBASP本体で初期動作確認済み※カセットエタノール清掃済み※コネクタ接点洗浄及び接点復活剤添付※ソフトの状態、中古市場価格等により価格が変動致します【ご注意・ご確認事項】※中古品の為、カートリッジやラベルやネジ等に、傷や擦れや汚れ等ある場合が御座います※画像確認や質問等でご確認ご了承の上ご購入下さい上記ご理解ご了承の上、ご検討ご購入下さい他出品商品は↓で検索！#YUYU・SHOP



ファイアーエムブレム 封印の剣



駿河屋 -<中古>ファイアーエムブレム 封印の剣（ゲームボーイアドバンス）



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