シスアド参考書 6冊

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商品詳細
「「図解」わかる!ITアウトソーシング:組織のスリム化とコア業務への特化戦略で生き残る!」遠藤玄声「マンガでわかる初級シスアド」小高知宏「新人エンジニアのための7日間―システム開発という仕事の業界・現場・ワークスタイルのすべてがわかる」鈴木孝弘「初級シスアド試験完全マスター平成19年度秋期版」中家裕之/江幡尚之「Lepton先生の「ネットワーク技術」勉強会:なるほど!連発の9日間:特別版」Lepton「栢木先生のITパスポート試験教室:イメージ\u0026クレバー方式でよくわかる平成21年度」栢木厚#本#社会／経営#鈴木孝弘#鈴木_孝弘#本#コンピュータ／コンピュータ#電気・機械／電子通信
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