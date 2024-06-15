PS4　キングダムハーツ　インテグラム　マスターピース

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ご覧いただきありがとうございます(*^^*)SQUAREENIXスクエアエニックス（e-STORE専売）KINGDOMHEARTSINTEGRUMMASTERPIECEキングダムハーツインテグラムマスターピース公式販売が終了している、希少価値が高い商品となります。定価は20,166円（税込）です。※他でも出品しているため、購入する前にコメントください。こちらの商品は新品で購入し、大切に保管していたため、傷や汚れはなくほとんど未使用に近い状態です。ただし、家庭保管のため気になる方はご遠慮ください。ペットは飼っていません。タバコは吸いません。●商品詳細 キングダムハーツ-HD1.5+2.5リミックス キングダムハーツHD2.8ファイナルチャプタープロローグ キングダムハーツⅢ アートブック オリジナルBOX●e-STOREにて予約限定で販売していた、キングダムハーツシリーズの1作目〜最新作までが入っているセットです。限定数に達したためe-STOREでは現在販売終了しております。●オリジナルPlayStation4用テーマ壁紙は使用済みのためつきません。【PS4】スクウェア・エニックスキングダムハーツ-HD1.5＋2.5リミックス-ブランド：スクウェア・エニックスキングダムハーツゲームジャンル：ロールプレイングソフトウェア対象年齢：全年齢対象【PS4】スクウェア・エニックスキングダムハーツHD2.8ファイナルチャプタープロローグブランド：スクウェア・エニックスキングダムハーツゲームジャンル：ロールプレイングソフトウェア対象年齢：全年齢対象【PS4】キングダムハーツIIIブランド：スクウェア・エニックスキングダムハーツゲームジャンル：ロールプレイングソフトウェア対象年齢：全年齢対象