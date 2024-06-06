ファミコン　カセット　パジャマヒーロー　箱　説明書付き　レア

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商品詳細
任天堂ファミリーコンピューター用ゲームソフト、カプコンの「パジャマヒーロー」です。箱、説明書、プラケース付きです。箱のコンディションは経年劣化があります。箱の耳4箇所ついています。箱付きはとてもレアなソフトです。動作確認済みです。潰れや折り曲がり、水濡れ対策を万全にして発送致します。#sinsinファミコンブース#sinsin高額レアファミコンブースファミコン中古 カセットドンキーコングジュニアチャレンジャーアイスクライマーエキサイトバイクバルーンファイトスーパーマリオデビルワールドルイージ任天堂昭和レトロプレステアーバンチャンピオンロードランナースペランカーピンボールスイッチナムコパックマングラディウスレッキングクルーバイナリーランドボンバーマンエレベーターアクションスパルタンエックスサッカー ベースボール F1レースカラテカ
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