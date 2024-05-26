No.117古書 洋書 絵本 アンティーク アンデルセン童話

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商品詳細
ANDERSEN’SFAIRYTALES☆英語☆1920S☆288ページ☆ハードカバー☆サイズ13×19cm☆MabelLucieAttwell☆メイベル・ルーシー・アットウェル経年劣化によるカバーにキズや擦り切れ、変色、角のつぶれなどございます。中はきれいです。古書にご理解ある方のご落札をお待ちしております。完璧を求める方や神経質な方はご遠慮ください。ビンテージヴィンテージ
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