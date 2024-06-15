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BTS 防弾少年団 ペンミ 君に届く DVD ファンミーティング
商品番号 O35987620987
商品名

BTS 防弾少年団 ペンミ 君に届く DVD ファンミーティング
ブランド名 Osmall
特別価格 税込 5,222 円
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商品詳細

防弾少年団BTSファンミーティング君に届く素人保管になります。韓国製品のため、スレ等ある場合ございます。古いもののため、傷や黄ばみがございます。目立つ部分を写真に上げていますので確認お願いいたします。当時はDVD視聴可能でした。発送前にこちらで視聴確認可能です。（お声かけ下さい）状態をご理解の上、購入お願いします！購入後のクレーム不可RMRAPMONSTERJINSUGAJ-HOPEJIMINVJUNGKOOKナムジュンシュガユンギジンソクジンホソクジミンテヒョンブイジョングク
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