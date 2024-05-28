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商品詳細
●商品説明●PSソフト「夕闇通り探検隊」になります。動作確認済みです。ディスクには若干キズや研磨キズ、説明書表紙に少しシミ、帯裏上部に少し焼けが有ります。MAPの状態は比較的良好だと思います。その他の状態は商品画像にてご確認ください。中古品となりますので些細にこだわる方はお控えください。●発送方法●らくらくメルカリ便（追跡有り・宅配便コンパクトによる手渡し配送）となります。発送日はご入金確認後の1～2日以内を予定しています。水濡れや破損しないようOPP袋やプチプチに包んで発送致します。
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