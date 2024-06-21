seventeen セブチ　トレカ　ヘンガレ　スングァン　コンプリート

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こちらは SEVENTEENの 7thminialbumHeng:garaeのトレカとブックマーク になります。素人管理ですので、神経質な方はご遠慮ください。内容は、・封入トレカ 計8枚コンプリート・封入ブックマーク DULとなります。発送についてですが、基本はスリーブに入れて防水対策と厚紙補強させていただきます。硬質ケースをご希望の方は、一枚につき＋150円とさせていただきます。他のサイトでも出品しておりますのでなくなり次第終了とさせて頂きます。他の商品とまとめて買われる方は多少ですがお値下げ可能です。また、購入してからの取引画面での追加は原則禁止とさせていただきます。全て購入前のコメントにてお申し付けください。