Nintendo Switch グレー　ソフト２つ付き

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商品詳細
「NintendoSwitchJoy-Con(L)/(R)グレー」任天堂定価:￥29980#任天堂#ゲーム#本体#NintendoSwitch#Nintendo_Switch#Switch約2年前に購入しましたが、あまり使っていないため実際に使用した時間はそれほど長くありません。画面にはフィルムが貼ってあり、ケースとスタンドを付属します。また、桃太郎電鉄とポケットモンスターソードも一緒に発送いたします。発送の際はアルコールシートで除菌してから梱包しますが、中古品ですのでご理解程、よろしくお願いいたします。
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