プレイステーション5 CFI-1200A01

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商品詳細
PS5本体とヘッドホン、アーマードコア6セットになります。おまけでホコリ防止カバーとLANケーブル(3m)、ご所望であればコントローラーカバー(発送時はコントローラーに付けさせて頂きます)とヘッドホン、コントローラー立てもお付けいたします。値段交渉は可能な限り努力致します。本体は現在キズ防止のシールを貼っております。発送前には剥がしてお送り致します。商品は全て清掃してから発送致します。もしご質問等ございましたらよろしくお願い致します。#ゲーム#本体#PlayStation5#PlayStation_5#PS5
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http://narcologia.ru/goods/cowpox791339.html
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