REMO キッズギャザリングドラム 大 56×19cm KD5822

【REMOレモ】キッズギャザリングドラム大LREMKD582201手、マレット、スティックで、数人で一緒に叩いて楽しめる大型の低音ドラムです。■ヘッド（打面素材）スキン（本皮に近い見た目・打感・音色が特徴です）■サイズ：56×19cm-----★数年前に楽器店にて新品購入（REMO正規品です）使用回数少ないですが自宅保管のため神経質な方はご遠慮ください。-#キッズドラム#REMO#リトミック#楽器#太鼓#大太鼓