セーラームーン レアカードまとめ売り（100枚以上）カードファイル付き ...

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【商品紹介】こちらの商品は25年ほど前に発売されたセーラームーンのカード（シールタイプも含む）のまとめ売りとなります。写真に写っていないのも含めて100枚以上あります！【商品状態】セーラームーン専用のカードファイルに収納し保管していたため、綺麗な状態です。しかし、20年以上前のカードもあって、傷のあるカードも含まれております。そのため、中古品であることをご理解頂ける方のみご購入ください。【注意】※バラ売りは不可となります。尚、すり替え等の防止のため、返品は行いませんのであらかじめご了承下さい。丁寧に包装して発送させて頂きます。#セーラームーン#美少女戦士セーラームーン#セーラームーンS#セーラームーンR#セーラームーン#セーラーマーキュリー#セーラーマーズ#セーラージュピター#セーラービーナス#タキシード仮面#ちびムーン#武内直子#なかよし#月野うさぎ#水野亜美#火野レイ#木野まこと#愛野美奈子#地場衛#ちびうさ#ルナ#アルテミス#プリンセス・セレニティ#プリンス・エンディミオン#カードダス#レ