【匿名配送】SONY CUHJ-16006 PlayStation camera

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商品詳細
・箱の中身↓HDMIケーブル①USBケーブル②ACアダプター③電源コードVRヘッドセットステレオヘッドホン(イヤーピース一式)プロセッサーユニット説明書PlayStationVRWORLDS・PlayStationcamera・モーションコントローラー2個・みんなのGOLFVR写真に載せたもの全てです。箱の写真には、PlayStationcameraが写っていますが付属品ではないため別途純正品を購入しました。全て動作確認済み。使用回数は数える程度。VRのゲームが合わなかった為です。目立つ傷や汚れは見当たりませんが、一度人の手に渡ったものなので、気になる方はお控えください。質問があればコメントしてください。出品したばかりのため、しばらくは値下げの予定ありません。防水対策をしたのち、別の段ボール箱に入れてらくらくらメルカリ便にて発送します。サイズは120〜140になるかと思います。SONYCUHJ-16006AR:NOARHDMI端子有無:HDMI有USB有VR:VRcolor:WHITEスタンドアローン:NOディスプレイ搭載有無:ディスプレイ有電源方式9:AC電源#ソニー#SONYPS4
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